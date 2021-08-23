Фото: Апостроф

Возле села Марьяновка Черкасской области произошли столкновения между полицией и ветеранами, которые пытались попасть на открытие арт-объекта «Сердце Украины», где присутствовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

Отмечается, что ветераны «Азова» хотели пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, однако их не подпустили. Прямой эфир с места событий вел глава Черкасской областной организации «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук.

«Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. Зато все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом. Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек», — отметили в Нацкорпусе.

Позже там сообщили, что ветеранов отпустили.

«В это время Зеленский сидит в Киеве и рассказывает о «будущей деоккупации Крыма». Хочу напомнить, что территории освобождают не саммиты и мирные инициативы, а украинские военные. Те же, от которых Зеленский сегодня отгораживается границами силовиков», — отметили в организации.

Ранее члены «Национального корпуса» извинились перед фотокорреспондентом издания #БуквыАлександром Кужельным. Напомним, что журналиста избили днем 14 августа во время акции «Национального корпуса» на улице Банковой.

В этот день активисты «Национального корпуса» собрались на Майдане Независимости, откуда двинулись к Офису Президента. На улице Банковой в Киеве произошли потасовки между полицией и «Национальным корпусом».

Также представители «Национального корпуса» забросали дымовыми шашками территорию дома, где находится квартира президента Владимира Зеленского.