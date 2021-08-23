Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который находится в Украине.

Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине, говорили также о развитии Православной Церкви Украины, передает пресс-служба политсилы.

— Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви — к верным Православной Церкви Украины, ко всем украинцам. Только состоялась встреча с Вселенским Патриархом, с Его Блаженством Митрополитом Епифанием, Предстоятелем Православной Церкви Украины, — сообщил Петр Порошенко журналистам.

Он назвал визит Вселенского Патриарха действительно историческим событием, отметив, что увидел большую любовь украинцев и нетерпение, с которым они ожидали этого визита.

— С первых дней моего пребывания на посту Президента в 2014-м году мы с нашей командой поставили цель получения автокефалии. Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат. Я всех поздравляю с этим великим праздником, я передаю привет Вселенского Патриарха, большую любовь к Украине и большую веру в Бога. И в этот день, День украинского флага, накануне 30-й годовщины нашей Независимости, прошу вас о молитве за Украину. И Господь нам поможет. Наши главные победы, главные победы Украины и украинцев точно впереди — включая членство в ЕС, включая членство в НАТО, потому что Украина — европейское государство, — резюмировал экс-президент.

Напомним, 22 августа Вселенский патриарх Варфоломей провел вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии.