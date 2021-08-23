23 августа, в День Государственного Флага Украины, в Москве, а также в оккупированном Луганске взлетел в небо украинский флаг.

Видео с украинским флагом над российской столицей опубликовали в YouTube-канале «Интересное Вокруг нас».

Флаг подняли с помощью больших воздушных шаров. Акция прошла возле храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также украинские военные решили поздравить патриотов, которые живут на оккупированных территориях. Военные на сине-желтых воздушных шарахзапустили над Луганском большой украинский флаг.

Напомним, в понедельник, 23 августа в сквере «Юных героев» прошла торжественная церемония открытия 72-метровой стелы с флагом Украины.