Международный валютный фонд перечислил Украине 1,9 миллиарда долларов долларов за счет допольнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 миллиардов долларов.

Об этом на своей странцие в Facebook сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

— Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ. Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!, — написала она.

Отметим, что МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Напомним, ранее Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.