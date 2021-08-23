Международный валютный фонд перечислил Украине 1,9 миллиарда долларов долларов за счет допольнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 миллиардов долларов.
Об этом на своей странцие в Facebook сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
— Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ. Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!, — написала она.
Отметим, что МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
Напомним, ранее Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.
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Международный валютный фонд перечислил Украине 1,9 миллиарда долларов долларов за счет допольнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 миллиардов долларов.
Об этом на своей странцие в Facebook сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
— Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ. Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!, — написала она.
Отметим, что МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
Напомним, ранее Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.