Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами.
Об этом сообщает Корреспондент.
— В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Напомним, что 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении Дія.
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Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами.
Об этом сообщает Корреспондент.
— В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Напомним, что 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении Дія.