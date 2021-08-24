В понедельник, 23 августа, в Харькове состоялась торжественная церемония поднятия флага на флагштоке высотой 102 метра. Он стал самым высоким не только в Украине, но и в Европе.

Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Размер самого флага составил 15×22,5 метра. Флагшток установили в парковой зоне вдоль Сергиевской площади. Увидеть государственный флаг теперь можно почти со всех уголков города. У государственного флага также устроили гранитную плитку, сделали яркое световое оформление, высадили цветы в национальных цветах и установили скамейки для отдыха посетителей.

Напомним, в понедельник, 23 августа в сквере «Юных героев» прошла торжественная церемония открытия 72-метровой стелы с флагом Украины.

Как сообащлось, самый высокий флагшток Херсонской области упал в ходе установки и повредил припаркованный рядом автомобиль.