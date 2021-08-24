Во вторник, 24 августа 2021 года, Украина отмечает День Независимости — 30-ю годовщину принятия парламентом Акта провозглашения независимости Украины.

Празднование юбилейного для Украины Дня Независимости продолжается уже несколько дней и в этом году стало особенно масштабным. Оно охватывает более 150 праздничных мероприятий по всей стране с участием делегаций нескольких десятков стран и международных организаций. Общий слоган всех официальных торжеств — Ти у мене єдина.

А самое важное событие, организованное к 30-летию Независимости — саммит Крымская платформа, объединивший национальные и международные усилия по деоккупации Крыма.

На 13:00 запланировано торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины. На него приглашен президент Владимир Зеленский. Кроме того, в 14:20 должно начаться заседание внеочередной сессии парламента — Рада рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Николаевцев с празниками поздравили глава облгосадминистрации Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.