Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Во вторник, 24 августа, в 14.20 началась внеочередная сессия Верховной Рады, созванная в связи с требованием президента Украины.

Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели один вопрос – проект Закона «О большом Государственном Гербе Украины» №5712.

Документ поддержали 257 нардепов.





Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.