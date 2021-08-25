Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину с визитом.

Это подтвердил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник, 24 августа.

— Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Украина готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел.

— Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России — прим.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что ранее Макрон обсудил ситуацию на Донбассе с Владимиром Путиным. Президенты Франции и России провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине и в Афганистане.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита Евросоюза заявил о необходимости наладить диалог с Россией для безопасности всего континента.