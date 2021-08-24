Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сразу после участия в Марше патриотов выступил перед сторонниками на Певчем поле.

Он поблагодарил патриотам за мощный Марш защитников Украины и, в частности, обратился к Владимиру Зеленскому.

— Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — сказал Петр Порошенко .

— Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас этот праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015 годах. Мы здесь все — за Украину. Мы празднуем свой праздник, потому что мы очень ее любим. Мы вернем последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хотя в Крыму. Мы снова мобилизуем весь мир вокруг Украины, и будет история успеха, которую сделает фантастический украинский народ, — убежден Петр Порошенко.