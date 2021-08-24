Лидеры G7 в заявлении по итогам виртуальной встречи обратились к радикальному движению «Талибан», захватившему власть в Афганистане.

Заявление опубликовало правительство Великобритании во вторник, 24 августа, пишет Корреспондент.

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Британии, Канады и ЕС подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерение поддержать афганских беженцев, а также призвали партнеров Афганистана поддержать усилия направленные на региональную стабильность.

— В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам на протяжении последних двадцати лет, а также обеспечить безопасных выход из Афганистана, — сказано в заявлении.

Кроме того, G7 пригрозила «Талибану» ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушению прав человека, в частности, женщин и меньшинств.

— Легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет употреблять для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане, — добавили в G7.

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