Президент США Джо Байден получил отчет разведывательных служб страны о возможном происхождении коронавируса. Документ не содержит убедительных доказательств той или иной теории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на американские СМИ.

Один из источников газеты отметил, что разведслужбы подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах, но не обязательно имеют ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей научного толка.

Источники Washington Post сообщают, что отчет разведки США об истоках коронавируса оказался недоказательным.

Оба источника отметили, что в ближайшие дни службы рассекретят фрагменты отчета для последующей публикации.

Два разведывательных ведомства США склоняются к двум теориям происхождения коронавируса: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии; вирус естественным образом перешел к людям от животных.