Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что организация не может заставить Китай раскрыть больше деталей о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

— Мы полностью ожидаем сотрудничества, вклада и поддержки всех наших государств-членов в этом начинании. ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении, — заявил Майк Райан.

Эксперты ВОЗ, которые входили в группу по исследованию происхождения коронавируса, отметили, что во время поездки в Китай не имели доступа ко всем данным.

Напомним, в феврале власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.