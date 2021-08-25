Секретарь городского совета Кривого Рога Александр Котляр, избранный от президентской партии «Слуга народа», сложил с себя полномочия во время сессии. Исполняющим обязанности секретаря был избран бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Соответствующее решение поддержали 33 депутата, передает Depo.ua.

Депутаты горсовета поддержали сложение обязанностей секретарем горсовета.

По словам самого Александра Котляра, такое решение он принял, чтобы отвести от себя подозрения в заинтересованности в гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлова.

— С 16 августа я неоднократно слышал от разных людей, что я первое лицо, заинтересованное в тех событиях, творящихся в нашем городе. Я никогда не держался за должность, — сказал Александр Котляр.

Напомним, 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области обнаружили тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Согласно одной из версий МВД, с момента выстрела Константин Павлов мог успеть пройти 10 метров, прежде чем скончался.

В целом следствие рассматривает три основные версии смерти Константина Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием, но также не исключает доведение до суицида мэра Кривого Рога.