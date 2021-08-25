Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко, обвинив соседей во враждебности и поддержке террористов.

Об этом пишет TheБабель.

Министр иностранных дел Рамдан Ламамра при этом заявил, что консульства в обеих странах останутся открытыми. На прошлой неделе власти Алжира заявили, что вспыхнувшие в стране лесные пожары были результатом деятельности террористических групп, одну из которых якобы поддерживает Марокко.

В результате лесных пожаров в Алжире уничтожены десятки тысяч гектаров леса и погибли по меньшей мере 90 человек, в том числе более 30 военных. По мнению Алжира, к поджогу могут быть причастно «Движении за самоопределение Кабилии», выступающее за независимость одноименного региона, который простирается вдоль побережья Средиземного моря к востоку от столицы Алжира. Власти считают, что Марокко поддерживает это движение.

В МИД Алжира также заявили, что будет «усилен контроль безопасности на западных границах» с Марокко. Граница между Алжиром и Марокко закрыта с 1994 года. Издание отмечает, что Алжир, в свою очередь, поддерживает движение Полисарио, стремящееся к независимости Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории.

Напомним, что в лесных пожарах в Алжире погибло 32 человека, в их числе 25 солдат. Они погибли, спасая местных жителей от лесных пожаров, опустошающих горные леса и деревни к востоку от столицы страны.