23 августа 2021 года Канцлерский Суд отклонил ходатайство экс-акционеров «ПриватБанка» о прекращении рассмотрения дела по иску банка, также суд ограничил использование активов ответчиков.

Об этом пишет Экономическая правда.

Судья Джозеф Р. Слайтс ІІІ отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску «ПриватБанка». Экс-акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

В то же время, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску «ПриватБанка» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц. Речь идет о взыскании убытков, вызванных ответчиками банка к его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

Этот приказ в суде назвали «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства».

— Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело до судебного заседания по существу, — комментируют в ПриватБанке.

Напомним, «ПриватБанк» опубликовал сообщение в «Голосе Украины» для вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и доверенному лицу Вячеславу Карташеву по делу о выводе 17 миллиардов гривен в израильский Банк Дисконт.