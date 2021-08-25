После захвата власти в Афганистане талибам досталось более сотни российских вертолетов Ми-17 различных типов. Однако без своевременного обслуживания они быстро придут в негодность.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, вертолеты быстро придут в негодность без сервиса и ремонта.

— Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей, — сказал он.

Он уточнил, что эти вертолеты уже могут «стоять на земле», так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

Ранее спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.