Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила тендер на разработку проекта ремонта 4-километрового участка трассы М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная цена закупки 6 миллионов 986 тысяч 615 гривен. Аукцион запланирован на 7 сентября. Сдать проектно-сметную документацию победитель должен будет до 20 декабря 2022 года.

Проект закажут на капитальный ремонт участка трассы, который начинается неподалеку от села Полигон и заканчивается вблизи села Николаевское. На этом же участке расположена развязка с Херсонским шоссе.

Согласно тендерной документации, протяженность отрезка составляет 3,9 километра, на нем 21,13 погонных метра искусственных сооружений. Ориентировочная расчетная стоимость капитального ремонта 400 миллионов гривен.

Ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на установку интеллектуальной системы взвешивания фур в движении WIM на автодороге «Днепр – Николаев» с ожидаемой стоимостью в 34 миллиона гривен.