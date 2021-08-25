После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 9072 сделок с земелей. По состоянию на 25 августа площадь проданных земель составляет 19356 гектаров.

На Николаевщине продали 641,9 гектара.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области — 2284,1 гектара. На втором месте Харьковская область — 2197,7 гектаров, на третьем — Кировоградская область — 1589,6 гектаров.





За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 — в очереди на рассмотрение, по 623 получен отказ.

Напомним, согласно закону, до 1 января 2024 года покупать земли сельхозназначения смогут только физические лица-граждане Украины. В первые два года со дня, когда закон вступит в силу, одно физлицо сможет приобрести только 100 га земли.