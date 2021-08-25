В среднем учителя в Украине получают вдвое меньше, чем считают в правительстве.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель партии «Наш край» Сергей Шахов, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, правительство ссылается на данные Государственной службы статистики, по которым в июне 2021 средняя заработная плата в области образования составила 14 тысяч 158 гривен в месяц, что на 31% больше, чем в прошлом году. Впрочем, на практике на руки педагоги в среднем получают 7-8 тысяч гривен. А молодые педагоги еще меньше.

— Очевидно, у министра образования плохо с математикой. Это точно не те зарплаты, которые можно назвать «достаточно высокими», их необходимо существенно увеличивать как минимум вдвое, —заявил Сергей Шахов.

Существенные расхождения между статистикой и реальной жизнью нардеп объяснил «заранее манипулятивным подходом» к вычислениям.

— Показатель средней зарплаты, о котором отчитывается Госстат, включает налоги в размере 19,5%. То есть на руки педагоги получают на 19,5% меньше, чем показывает статистика. Кроме того, само понятие средней зарплаты не отражает реального состояния доходов в отрасли. Корректнее было бы высчитывать медианную зарплату, как это делают в европейских странах. На практике она на 20-30% ниже средней. Поэтому в среднем учителя на руки получают меньше 8000 гривен в месяц, а не 14 — как рассказывает правительство, — пояснил сопредседатель «Нашего края».

Собственно, слова избранника подтверждает и сайт Государственного центра занятости. Там размещено более 1500 вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования. И средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий — 6900 гривен. Это на полторы тысячи меньше, чем средний показатель по всем вакансиям.

— По информации Министерства образования, повышение зарплат педагогам проведут в декабре — оно составит 9%. Учитывая, что инфляция в этом году уже превысила 10%, то реально этого «улучшения» учителя не почувствуют. Властям необходимо пересмотреть свою политику в образовании, в том числе и подходы к реформе этой чувствительной сферы, ведь тотальное падение уровня знаний, очевидно, говорит об ошибочности подходов. Рыба гниет с головы, а проблемы образования начинаются в кабинете министра образования, — резюмировал Сергей Шахов.

«Наш край» настаивает на необходимости повышения уровня доходов педагогов. Украинский учитель достоин, чтобы получать на руки (после взыскания всех налогов) не менее, чем получает его польский коллега, а это 600 евро (18 670 гривен). Также правительству в статистических расчетах следует взять за основу европейский опыт и высчитывать не среднюю, а медианную зарплату, которая больше соответствует реалиям жизни.