На территории Афганистана пока что остается около 90 граждан Украины, дипломаты отрабатывают возможные пути их эвакуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает «Укринформ».

— На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас отрабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров, — отметил Николенко.

Он добавил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасные условия.

— Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности, — отметил представитель МИД.

Ранее спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.