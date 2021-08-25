На территории Афганистана пока что остается около 90 граждан Украины, дипломаты отрабатывают возможные пути их эвакуации.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает «Укринформ».
— На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас отрабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров, — отметил Николенко.
Он добавил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасные условия.
— Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности, — отметил представитель МИД.
Ранее спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.
На территории Афганистана пока что остается около 90 граждан Украины, дипломаты отрабатывают возможные пути их эвакуации.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает «Укринформ».
— На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас отрабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров, — отметил Николенко.
Он добавил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасные условия.
— Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности, — отметил представитель МИД.
Ранее спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.