Главный политический орган НАТО — Североатлантический совет — единогласно одобрил отправку в Литву группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами. Ранее Литва попросила НАТО выделить группу из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.
Об этом сообщает Delfi.
Группа поддержки будет анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.
Группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.
В 2021 году в Литву через границу с Беларусью попало более 4,1 тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.
Напомним, в Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну. Деньги мигранты могут получить от пограничников.
Главный политический орган НАТО — Североатлантический совет — единогласно одобрил отправку в Литву группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами. Ранее Литва попросила НАТО выделить группу из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.
Об этом сообщает Delfi.
Группа поддержки будет анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.
Группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.
В 2021 году в Литву через границу с Беларусью попало более 4,1 тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.
Напомним, в Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну. Деньги мигранты могут получить от пограничников.