Главный политический орган НАТО — Североатлантический совет — единогласно одобрил отправку в Литву группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами. Ранее Литва попросила НАТО выделить группу из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Delfi .

Группа поддержки будет анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

Группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.

В 2021 году в Литву через границу с Беларусью попало более 4,1 тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

Напомним, в Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну. Деньги мигранты могут получить от пограничников.