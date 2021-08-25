Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы «ненастоящим мероприятием».

Об этом он заявил на брифинге в среду, 25 августа, пишет Корреспондент.

— Крымская платформа — ненастоящее мероприятие. Настоящее — то, что я видел сегодня в Вене, когда возлагал венок к памятнику советским воинам, освободившим Вену. А по Крыму... Есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, они ею и занимаются. А если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями, — сказал политик.

По его словам, он ознакомился с требованиями Крымской декларации и говорит, что Россия готова выполнить только одно — обеспечить доступ в Крым наблюдателей за соблюдением прав человека, но только на своих условиях. Лавров говорит, что Россия неоднократно приглашала наблюдателей ОБСЕ, ООН, Совета Европы.

— Большинство этих людей говорят: мы с радостью, только должны заехать с материковой территории Украины. Мы их спрашиваем: друзья, вы занимаетесь правами человека или политическими играми? — добавил Сергей Лавров.

Он прокомментировал указ Владимира Зеленского о Дне Украинского Государства, который будет отмечаться 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины.

— Украина нас, наверное, еще не раз порадует своими решениями. Вот недавно было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Кто знает, может, скоро будет решено Владимиром Зеленским, что Новый год можно отмечать только в Украине, — подытожил Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ назвал «шабашем» саммит Крымской платформы.