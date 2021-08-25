В течение четырёх лет на строительство троллейбусной линии в Корабельный район Николаева планируют освоить 77 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные проекта решения о прогнозе бюджета Николаева на 2022-2024 года, пишут НикВести.

В частности, согласно документу, в течение 2021 года на строительство троллейбусной линии освоят 10 миллионов гривен, в 2022 году планируют освоить ещё 10 миллионов гривен, в 2023 году – 40 миллионов гривен и в 2024 году – 17,6 миллионов гривен.

Освоив данные средства, готовность троллейбусной линии в Корабельный район к 2024 году составит 55%.

Также указывается, что общая стоимость проекта составляет 153,8 миллионов гривен, а срок его реализации составляет порядка 8 лет – с 2017 года по 2024 год.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проводить контактные сети под троллейбусную линию в Корабельный район начнут в следующем году.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева. Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

В тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.