Для Николаева судостроение в прошлом, большая часть населения понимает, что городу нужно искать новые точки роста.

Об этом в среду, 25 августа, рассказал Александр Ухмановский в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, 14-15 июля исследовательская компания «The pluses» провела в Николаеве комплексный социологический опрос, в котором приняли участие более тысячи горожан. Собственно, его результаты и показали, что большинство уже давно не грезит славой жителей города корабелов, а иметь высокий уровень жизни хотят все.

В ближайшей перспективе возродить судостроение в Николаеве невозможно, это требует колоссальных инвестиций, и не только, - сама вера горожан в возрождение на нуле. Всего 38% опрошенных склонны думать, что к Николаеву может вернуться звание города корабелов. Правда, сами же и признают, что для этого должно произойти некое чудо в виде богатого и готового на все иностранного инвестора, который придет с готовыми технологиями, заказами и большими откатами для городской элиты во имя ускорения процесса.

К слову, 30% опрошенных уверены, что судостроение в городе не вернется по вине городских властей, которые не делают город привлекательным для инвесторов. А в крушении судостроения, как индустрии в целом, 38% винят правительство. Государство, чье правительство хочет развития судостроения, создает и реализует соответствующие программы в виде дешевых кредитов, льготных условий налогообложения и т.п. Сегодня это Китай, Корея, Турция. В Украине же отрасль требует если не мощной господдержки, то хотя бы того, чтобы ее не игнорировали. И то и другое пока только на бумаге.

ТОП-5 предприятий Николаева которые, по мнению опрошенных горожан, нуждаются во внимании местной власти и инвесторов – это Завод «Океан», Николаевский судостроительный завод, ЧСЗ, Судостроительный завод «Нибулон» и яхтостроительная верфь «Флагман». Оценка общественной поддержки трансформации Николаева, показала, что горожане хотят видеть развитие простаивающих территорий.

По мнению горожан, Николаев, имея такие просторы и мощности, может позволить себе заменить судостроение любым видом деятельности, способным направить в город финансовые потоки и обеспечить достойный уровень жизни, в том числе и семьям потомственных судостроителей, которые остались не у дел.

Результаты работы фокус-групп «PLUSES» показали, что горожане видят перспективу в переработке сельхозпродукции, портовой деятельности и машиностроении. А виновными в том, что Николаев до сих пор пасет задних, когда давно мог зарабатывать деньги традиционно считают мэра, местных депутатов и чиновников. Причинами застоя респонденты называют коррупцию в земельных вопросах, не способность городских депутатов мыслить по-государственному и принимать решения во имя будущего города.