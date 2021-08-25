Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые после своего заключения поговорил с прессой. Он дал интервью журналистам американского издания The New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В разговоре с журналистами Алексей Навальный сказал, что не исключает возможности своей смерти в российской тюрьме.

— Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% — либо убьют, либо не убьют, — отметил Алексей Навальный.

Оппозиционер также рассказал, что находится под постоянным контролем, каждый его шаг снимают на камеру.

— Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом опять враг, — сказал Алексей Навальный.

Кроме того, оппозиционер посмеялся над тем, что российским спецслужбам не удалось его убить.

— Господи, да они даже проект «давайте убьем Навального» не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца, — добавил Алексей Навальный.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.