Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.
Такие данные содержатся на интерактивной карте МИД.
Согласно ей, въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield) и получили на портале или в приложении «Дія» сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
При этом, въезд разрешен украинцам, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).
Путешественникам необходимо также иметь въездной формуляр, который нужно заполнить онлайн. Его в распечатанном или электронном виде нужно подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.
Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.
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Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.
Такие данные содержатся на интерактивной карте МИД.
Согласно ей, въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield) и получили на портале или в приложении «Дія» сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
При этом, въезд разрешен украинцам, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).
Путешественникам необходимо также иметь въездной формуляр, который нужно заполнить онлайн. Его в распечатанном или электронном виде нужно подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.
Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.