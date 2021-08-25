Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.

Такие данные содержатся на интерактивной карте МИД.

Согласно ей, въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield) и получили на портале или в приложении «Дія» сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

При этом, въезд разрешен украинцам, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).

Путешественникам необходимо также иметь въездной формуляр, который нужно заполнить онлайн. Его в распечатанном или электронном виде нужно подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.

Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.