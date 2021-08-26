Мальта, следуя рекомендациям Европейского союза, признала украинские COVID-сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19, — отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.
Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.
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Мальта, следуя рекомендациям Европейского союза, признала украинские COVID-сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19, — отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Чешская Республика разрешила въезд вакцинированным гражданам Украины.
Напомним, Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.