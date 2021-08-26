Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе. Соответствующее заявление сделал Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Об этом пишет The Guardian.

Майкл Райан отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ «с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований».

— Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ, — заявил Майкл Райан.

Президент США Джо Байден получил отчет разведывательных служб страны о возможном происхождении коронавируса. Документ не содержит убедительных доказательств той или иной теории.