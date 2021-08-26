По состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2430 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 21, всего – 68725.
Умерло всего от последствий COVID-19 -1881, за сутки – 1.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
По состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2430 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 21, всего – 68725.
Умерло всего от последствий COVID-19 -1881, за сутки – 1.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.