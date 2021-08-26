По состоянию на 26 августа в Николаевской области выявлено 34 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 пациент умер.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По месту жительства:

Николаев – 44795 (+15);

Первомайск – 3196 (+7);

Южноукраинск – 2046;

Вознесенск – 1863;

Очаков – 1324.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2430 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 21, всего – 68725.

Умерло всего от последствий COVID-19 -1881, за сутки – 1.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.