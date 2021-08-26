Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

Об этом сообщает Корреспондент.

Экс-президент Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 368 УК Украины. Действия его сына квалифицированы по части 3 статьи 27 части 2 статьи 205, части 5 статьи 27 части 5 статьи 191, части 5 статьи 27 части 3 статьи 209 УК Украины.

— По версии правоохранительных органов, действия подозреваемых привели к незаконному присвоению комплекса сооружений на территории Вышгородского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление окончательное и не подлежит отдельному обжалованию в апелляционном порядке.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро готовит обращение в Интерпол по предмету дела беглого государственного изменника Виктора Януковича. Детективы хотят объявить его в розсык на международном уровне.