Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Европейская Солидарность» об отмене распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова касаемо переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в проспект маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от «ЕС» Жанна Мандриченко, пишут на официальном сайте политсилы.

— Мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины. А, самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы, — отметила представительница «ЕС».

Она сообщила, что 25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 «О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий».

— В этом процессе я представляла сторону истцов — политической партии «Европейская Солидарность». Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия. Инициатива юридической защиты наших избирателей принадлежит народному депутату от «ЕС» Алексею Гончаренко, который искренне верил в победу, — констатировала Жанна Мандриченко.

Она подчеркнула, что власти должны действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

— Как бы ни хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должны стоять в центре при принятии решений. Точно не временные предвыборные заигрывания с людьми, — считает депутат.

Жанна Мандриченко напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и так далее.

— Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отжившего совка и «героев»-палачей украинского народа. Мы — свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, ни за квасом на разлив из грязных бочек. И точно не вернемся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и ее государственности, — заключила член «ЕС».

Напомним, нардеп от фракции «Европейская Солидарность» Мария Ионова считает, что власти намеренно затягивают рассмотрение апелляции на меру пресечения по так называемому делу «Кузни на Рыбальском».