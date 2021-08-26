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Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа, передает Корреспондент.
— 23 августа мы получили 2,7 миллиардов долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления, — сказал премьер.
Также он отметил, что получение данных средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.
В начале августа сообщалось, что Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 миллиардов SDR — расчетная единица МВФ, 650 миллиардов долларов США. 275 миллиардов долларов США пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.
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Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа, передает Корреспондент.
— 23 августа мы получили 2,7 миллиардов долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления, — сказал премьер.
Также он отметил, что получение данных средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.
В начале августа сообщалось, что Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 миллиардов SDR — расчетная единица МВФ, 650 миллиардов долларов США. 275 миллиардов долларов США пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.