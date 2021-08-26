В Госаудитслужбе заявили о регулярных нарушениях закона в закупках Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

Об этом свидетельствуют выводы аудита бюджета Николаева с 2018 года по 31 марта 2021, проведенного Управлением Южного офиса Госаудитслужбы, пишут НикВести.

В ведомстве Департамент назвали самым проблемным заказчиком в Николаеве.

— Самым проблемным заказчиком в городе Николаеве является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, который имеет наибольший удельный вес в проведенных закупках и в отношении которого органами Госаудитслужбы проведено наибольшее количество мероприятий государственного финансового контроя в сфере закупок, — сказано в отчете.

Отмечается, что в 2019-2020 годах и первом квартале 2021-го ДЖКХ провел 2 тысячи 709 закупок на сумму 1 миллиард 182 миллиона 662 тысячи гривен. Управление Южного офиса Госаудитслужбы проверило 15 закупок на сумму 147 миллионов 738 тысяч гривен. В результате проверки аудиторы выявили нарушения законодательства в 11 процедурах на сумму 137,5 миллионов. В Госаудитслужбе отметили, что почти все нарушения влияли на законность определения победителя.

— Практически все выявленные нарушения имели непосредственное влияние на законность избрания контрагента в договоре о закупке, — говорится в отчете.

Аудиторы упомянули тендер на реконструкцию Соборной площади на сумму 89,4 миллиона. Отмечается, что ДЖКХ нарушил ч. 4 ст. 30 закона «О публичных закупках», не отклонив заявку ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ» как такую, которая не отвечает условиям тендерной документации. В частности, говорится, что предприятие не предоставило должным образом документальное подтверждение о выполнении аналогичных договоров, а Устав не был заверен госрегистратором, как того требовали условия тендерной документации.

— Незаконное избрание победителя в указанной закупке имеет существенные последствия для территориальной громады Николаева, в том числе является предметом расследования правоохранительными органами, — говорится в отчете.

Победу «ПИК-СТРОЯ» в тендере на капремонт сквера имени Коренюгина за 12,4 миллиона гривен в службе тоже считают незаконной.

— Необходимо отметить, что указанная закупка является едва ли не единственным случаем, когда Департамент выполнил обязательства Госаудитслужбы по поводу устранения нарушений законодательства в сфере закупок и разорвал заключенный договор с ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ», но это событие произошло почти через полгода после проведения контрольного мероприятия, — говорится в отчете.

Аудиторы при этом отмечают, что Департамент практически не устраняет нарушения, выявленные службой, и скрывает данные о людях, виновных в этих нарушениях.

— А в случаях, когда за выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность, а вывод не обжалован в суде, Департамент отказывает в предоставлении персональных данных лиц, виновных в свершении административного правонарушения, последствием чего является уклонение должностных лиц Департамента от административной ответственности за допущенные нарушения, — отмечается в документе.

В Госаудитслужбе добавили, что Департамент обжалует 4 вывода Управления, два из которых судами уже оставлены без удовлетворения. В том числе и по скверу Коренюгина.

Отметим, что речь идет о тендере, который ДЖКХ проводил в январе прошлого года. После отмены результатов Департамент объявил новые торги, в которых также победил «ПИК-СТРОЙ».

— Один из самых больших заказчиков территориальной громады города Николаева не единожды нарушает законодательство в сфере закупок, при этом не принимает достаточных мер по поводу их устранения. Поэтому орган местного самоуправления должен принять меры, направленные на исправление ситуации, — резюмировали в Госаудитслужбе.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Сумма залога за вице-мэра Сергея Коренева по решению суда составила 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен, за Александра Брыжатого — 953 тысячи гривен. Их освободили из-под стражи вечером 13 августа.

Как известно, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко.