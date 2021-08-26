Кабинет министров Украины на заседании в четверг поддержал изменения в законодательство, предусматривающие принцип признания организаций террористическими.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Интерфакс-Украина.

— Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является ее членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охвачена умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, либо конечного бенефициарного владельца, — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Изменения в законодательство также предусматривают, что Служба безопасности Украины будет вести список организаций, признанных террористическими. Согласно утверждённому в Кабмине законопроекту, деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.

Далее документ должна проголосовать Верховная Рада.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью. Он отметил, что операция по эвакуации людей из Афганистана — одна из самых масштабных в истории.