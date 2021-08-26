Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет разногласий по проекту «Северный поток-2», и обе стороны воспринимают его «очень однозначно».

Об этом посол сказала в интервью «Голосу Америки», сообщает «Европейская правда».

— У нас нет недоразумений относительно самого «Северного потока-2». И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом, — сказала Оксана Маркарова.

Она отметила, что Украине может не нравиться решение об освобождении от санкций, «но это суверенное право Соединенных Штатов».

— Но мы абсолютно четко чувствуем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не стал оружием против Украины и региона, — добавила Оксана Маркарова.

Посол отметила, что украинская сторона продолжает активную работу против «Северного потока-2», предоставляя партнерам информацию о всех компаниях.

— Недавно наложили санкции еще на два судна. Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить, — подчеркнула Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.