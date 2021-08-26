Новым начальником полиции Одесской области вместо Олега Беха назначен Николай Семенишин, который ранее возглавлял полицию Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

До нового назначения Семенишин с сентября 2017 года работал начальником полиции Донецкой области. До этого возглавлял областной главк в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.

Напомним, полицией Киева теперь руководит бывший заместитель главы николаевского главка.