Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Согласно решению СНБО, правительству поручено:

— Безотлагательно с целью создания в системе Министерства обороны Украины кибервойск и обретения ими соответствующих возможностей осуществить расчеты потребностей относительно: объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск; комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц, — говорится в документе.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание кибервойск в мае этого года.