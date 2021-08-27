В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена с руководством компаний-гигантов. На ней обсуждались вопросы усиления кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 канал.

Джо Байден подчеркнул важность сотрудничества с частным сектором в сфере кибербезопасности. Некоторые компании-участницы объявили о масштабных инвестициях.

Google решила инвестировать 10 миллиардов долларов в 5-летнюю программу кибербезопасности. В то же время Microsoft выделит 20 миллиардов. IBAN и Apple объявили о планах провести тренинги для более 100 тысяч экспертов в области безопасности.

Президент США Джо Байден заявил во время совещания по кибербезопасности, что ожидает от президента РФ Владимира Путина принятия мер в отношении распространителей вирусов-вымогателей.

Байден отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Президент США также отметил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил господину Путину свои ожидания.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».