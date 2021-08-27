Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. В ее основе лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.
Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.
Среди других направлений — продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.
Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. В ее основе лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.
Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.
Среди других направлений — продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.
Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».