Верховный суд Молдовы отклонил апелляцию, поданную бывшим украинским судьей Николае Чаусом по делу о предоставлении политического убежища.

Об этом передает Timpul.

Мировые судьи подтверждают «решение Апелляционного суда Кишинева от 28 октября 2020 года по делу об административном разбирательстве по иску Николая Чауса».

— Апелляционный суд приходит к выводу, что оспариваемый административный акт является хорошо обоснованным, или, ссылаясь на выводы и поддерживая вышеуказанные правила, следует отметить, что Николай Чаус не представил достоверных доказательств, подтверждающих преследование украинскими властями за его политические взгляды, — говорится в решении Верховного суда Молдовы.

Таким образом, Николай Чаус не соответствует условиям для получения политического убежища.

Помимо этого, Верховный суд отмечает, что в ходе судебных заседаний было достоверно доказано, что в отношении Николая Чауса на территории Украины выдан ордер на арест за совершение коррупционного преступления.

Напомним, в Молдове прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении гражданина Молдовы, который принимал участие в насильственном вывозе экс-судьи Николая Чауса из Кишинева.