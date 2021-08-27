Верховный суд Молдовы отклонил апелляцию, поданную бывшим украинским судьей Николае Чаусом по делу о предоставлении политического убежища.
Об этом передает Timpul.
Мировые судьи подтверждают «решение Апелляционного суда Кишинева от 28 октября 2020 года по делу об административном разбирательстве по иску Николая Чауса».
— Апелляционный суд приходит к выводу, что оспариваемый административный акт является хорошо обоснованным, или, ссылаясь на выводы и поддерживая вышеуказанные правила, следует отметить, что Николай Чаус не представил достоверных доказательств, подтверждающих преследование украинскими властями за его политические взгляды, — говорится в решении Верховного суда Молдовы.
Таким образом, Николай Чаус не соответствует условиям для получения политического убежища.
Помимо этого, Верховный суд отмечает, что в ходе судебных заседаний было достоверно доказано, что в отношении Николая Чауса на территории Украины выдан ордер на арест за совершение коррупционного преступления.
Напомним, в Молдове прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении гражданина Молдовы, который принимал участие в насильственном вывозе экс-судьи Николая Чауса из Кишинева.
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Верховный суд Молдовы отклонил апелляцию, поданную бывшим украинским судьей Николае Чаусом по делу о предоставлении политического убежища.
Об этом передает Timpul.
Мировые судьи подтверждают «решение Апелляционного суда Кишинева от 28 октября 2020 года по делу об административном разбирательстве по иску Николая Чауса».
— Апелляционный суд приходит к выводу, что оспариваемый административный акт является хорошо обоснованным, или, ссылаясь на выводы и поддерживая вышеуказанные правила, следует отметить, что Николай Чаус не представил достоверных доказательств, подтверждающих преследование украинскими властями за его политические взгляды, — говорится в решении Верховного суда Молдовы.
Таким образом, Николай Чаус не соответствует условиям для получения политического убежища.
Помимо этого, Верховный суд отмечает, что в ходе судебных заседаний было достоверно доказано, что в отношении Николая Чауса на территории Украины выдан ордер на арест за совершение коррупционного преступления.
Напомним, в Молдове прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении гражданина Молдовы, который принимал участие в насильственном вывозе экс-судьи Николая Чауса из Кишинева.