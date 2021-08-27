Сегодня, 27 августа, в Николаеве у грузовика отказали тормоза, он выехал на тротуар и сбил женщину.
Видео инцидента в Facebook опубликовал Сергей Маленко.
ДТП произошло на проспекте Центральном возле улицы и 10-я Слободская.
На месте работает полиция, пострадавшую забрала «скорая».
Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.
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Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
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Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
Сегодня, 27 августа, в Николаеве у грузовика отказали тормоза, он выехал на тротуар и сбил женщину.
Видео инцидента в Facebook опубликовал Сергей Маленко.
ДТП произошло на проспекте Центральном возле улицы и 10-я Слободская.
На месте работает полиция, пострадавшую забрала «скорая».
Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.