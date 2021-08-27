Сегодня, 27 августа, в Николаеве у грузовика отказали тормоза, он выехал на тротуар и сбил женщину.

Видео инцидента в Facebook опубликовал Сергей Маленко.

ДТП произошло на проспекте Центральном возле улицы и 10-я Слободская.

На месте работает полиция, пострадавшую забрала «скорая».

Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.