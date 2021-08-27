Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров рассказал, что в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции исторического здания Николаевского колледжа музыкального искусства.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, работы по реконструкции здания музыкального колледжа будут проходить в две очереди – ремонт старого корпуса и реконструкция исторического здания учреждения.

— Перспективы реальные. У нас там была проблема, связанная с проектно-сметной документацией, поскольку в разные годы делались разные проекты. Все они куда-то подевались в Управлении капитального строительства, что-то не решалось. Но Владимир Алексеев, который является главным двигателем этой ситуации и энтузиастом, сделал всё, чтобы собрать в кучу все эти проекты. Надеюсь, что в следующем году мы сделаем нормальную проектно-сметную документацию на две очереди. Первая очередь – это строительство старого корпуса, который уже не существует, есть только остатки строительных материалов и вторая очередь – это историческое сооружение, которое нужно реконструировать, сделать там не только фасад, но и внутренние работы, потому что учитывая те невероятные результаты и усилия, которые показывает нам колледж, учиться так дальше просто невозможно, – рассказал Юрий Гранатуров.

здание Николаевского колледжа музыкального искусства

Он также добавил, что средства на реконструкцию здания хотят привлечь из государственного бюджета.

— Эта ситуация длится уже не один десяток лет, но мы сделаем всё возможное, чтобы в следующем году выполнить нормальную, актуальную проектно-сметную документацию и потом привлечь или средства Государственного фонда регионального развития, или средства культурной субвенции. Думаю, что этот вопрос мы будем решать с программой «Большое строительство» и её разделом «Большая реставрация». У нас есть контакты уже с Министерством культуры и как только будет изменено постановление Кабмина, нам будет легче двигаться в этом направлении. Но, повторюсь, пока у нас не будет нормальной, современной и актуальной проектно-сметной документации – это всё слова, потому надо сосредоточится на этом, – сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, что советник главы Николаевской облгосадминистрации, музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположено Николаевское государственное высшее музыкальное училище. В частности, он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, однако оно до сих пор продолжает разрушаться.