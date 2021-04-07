Глава Николаевской ОГА Виталий Ким и его советник Владимир Алексеев, фото из Facebook

Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.

Об этом Владимир Алексеев написал вчера, 6 апреля, в своем Facebook.

— Прошло 17 лет обещаний «денег нет, но вы держитесь». Я устал молчать и носить всё в себе и просто «обсуждать». Я привык к конкретным видимым результатам. Без них любое движение теряет смысл. Я верю в то, что чтобы что-то изменить, нужно действовать, - написал Владимир Алексеев.

По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.

— Всего порядка 100 тысяч долларов нужно на реставрацию фасада Музыкального колледжа. Документы и смета есть.17 лет музыкальному колледжу все власти что-то обещали. 17 лет находилось что-то более важное. За 17 лет уже сделано несколько проектно-сметных документаций. Только на них потрачено из бюджета более 130 000$. Некоторые уже «потерялись». Но ничего не делалось, - пишет советник николаевского губернатора.

Здание музыкального училища в Николаеве

Николаевский музыкальный колледж — системообразующее музыкальное образовательное учреждение для всего региона, которому уже больше 120 лет. В разное время в его стенах учились известные музыканты: Александр Серов, Николай Трубач, Олег Филимонов.

— Музыкальный колледж – это не просто «заклад культуры». Это в первую очередь учебное заведение, в котором обучают искусству. Тут воспитывается будущее культурной нации. Прививается вкус и мастерство. Только за последних 17 лет музыкальный колледж выпустил более 1000 талантливейших выпускников: пианисты, струнники, духовики, хормейстера, народники, классики и джазмены. Всё образование – бесплатное. Скандалов и коррупции – нет. Единственный симфонический оркестр. Джазовый оркестр. Народный оркестр. Духовой оркестр. Камерный оркестр. Эстрадно-симфонический оркестр. Хоры. Ансамбли. Солисты. США, Германия, Италия, Бразилия, Израиль, Франция – неполный список стран, с кем у музыкантов колледжа было Международное сотрудничество. Музыканты и коллективы колледжа – лауреаты огромного количества престижных Международных конкурсов во многих странах. Желанные участники многих фестивалей. На базе музыкального колледжа проходят свои авторитетные конкурсы, на которые приезжают со всей Украины…, - пишет Владимир Алексеев.

В своей публикации Владимир Алексеев отметил, что именно музыканты училища все эти годы участвуют в различных мероприятиях, которые организовывает власть в Николаевской области, а выпускники учреждения - работают в театрах, военных оркестрах, филармонии и музыкальных школах.

— При этом как какие-то праздники областные и городские – всегда нужны музыканты. В этом году на 30-летие Независимости во Всеукраинскую программу празднования включено исполнение гимна Украины сборным хором Николаевской области. Где лучший смешанный хор? Лауреат многих международных конкурсов – хор Музыкального колледжа. Открытие Центральной площади – 5 сцен, больше 200 музыкантов – всё силами Музыкального колледжа. В Украинском театре – больше половины музыкантов заканчивали наш музыкальный колледж. Во всех военных оркестрах области – их шесть – больше половины музыкантов заканчивали музыкальный колледж. В филармонии – больше половины после музыкального колледжа. В музыкальных школах – большинство преподавателей в разные годы заканчивали музыкальный колледж, - отметил Владимир Алексеев.

Далее он рассказал об истории вопроса ремонта учебного заведения, которое является памятником культурного наследия местного значения. В 1990-х годах у училища было три учебных корпуса: по улице Соборной 10; проспекту Центральному, 75; по Севастопольской, 2.

В 2004 году тогдашний губернатор Алексей Гаркуша предложил отремонтировать один из корпусов - по улице Соборной в обмен на отказ от помещения по проспекту Центральному, 75 - сейчас на этом месте находится кафе «Докер». Однако обещанный ремонт так никто и не сделал.

— Депутаты изначально были против того, чтоб учебному заведению отдавали разрушенное здание по улице Советской 10а, но Гаркуша на сессии публично пообещал, что найдет средства на ремонт, и уговорил депутатов, после чего все проголосовали. После этого каждый год пишутся письма, но всё зависло – «денег нет». Так совпало, что я тоже закончил колледж в 2004 году и работаю там с 2005. Эта вся история происходит на глазах, - пишет Владимир Алексеев.

В 2008 году был сделан паспорт на капитальный ремонт фасада здания по улице Севастопольской, 2.

В 2009 году была достигнута договоренность, управление капстроительства и училище должны были найти деньги на изготовление проектно-сметной документации, а областная власть выделит финансирование на проведение ремонтных работ. В 2010 году был подготовлен проект на реконструкцию всех трех корпусов училища. Тогда работы оценивались в 14 миллионов гривен, что с учетом инфляции на сегодня составляет около 49 миллионов гривен.

— Средства были найдены и сделана полная проектно-сметная документация на все три корпуса. Почти все внутренние стенки-перегородки – дранка. В рамках реконструкции предусмотрено: расширение большого концертного зала (сейчас в зрительном зале даже все студенты не вмещаются, и на сцену не помещается ни один из оркестров), перенос учебных кабинетов в новый корпус, перенос кабинетов из подвалов, спортивный зал, и тп. На тот момент полный ремонт и реконструкция по проекту по всем трём корпусам был примерно 14 миллионов гривен (на тот момент около 1,7 миллиона долларов, по нынешнему курсу около 49 миллионов гривен). Документы отдали в Областной УКС под обещание руководства областного совета выполнить ремонтные работы, - рассказал Владимир Алексеев.

По его словам, тогда управлением культуры были спланированы деньги на приобретение мебели, и в бюджет был запланирован 1 миллион гривен (на тот момент около 120 тысяч долларов).

— Но после того, как ремонт не сделали, новую мебель покупать было некуда, и управление культуры эту сумму попросило перенести на новый концертный рояль (последние инструменты были завезены в 70х годах прошлого века), Но после того как депутаты узнали, что «целый миллион» хотят потратить на «какой-то» большой концертный рояль, эти деньги тоже забрали и перераспределили на другие «более важные» нужды, - отметил советник главы ОГА.

В 2012 году при губернаторе Николае Круглове был сделан уже второй проект реконструкци, но денег на ремонт снова не нашлось. В 2013 году решили обратиться в Государственный фонд регионального развития для финансирования работ.

Снова к этому вопросу вернулись уже при главе ОГА Вадиме Мерикове. Тогда преоктно-сметная документация была обновлена, и в 2016 году было выделено 4 миллиона гривен на первый этап работ.

Однако пришедший в том же году на должность губернатора Алексей Савченко перераспределил эти деньги на восстановление аэропорта.

В 2018 году частные предприниматели за свои средства сделали полный просчет ремонта фасада – из расчета 35,5грн/1евро сумма была всего 2,7 миллионов гривен за реконструкцию всего фасада здания по улице Севастопольской.

Владимир Алексеев отметил, что за все эти годы в училище только отремонтировали крышу корпуса по Севастопольской, 2 в 1995 году.

— Так не должно быть. Нельзя всё время двигать заведение образования и культуры, которое учит детей и находится в самом центре города и рушится на глазах Всего порядка 100 тысяч долларов на фасад впервые за 26 лет после последнего вложения 1995 года – это ничто. Тем более, что уже есть просчеты. Все готовы к работе. Цифры все прозрачные. Давайте не дадим «развалиться» в прямом смысле слова музыкальному искусству! К 120-летию учебного заведения и к 30-летию Независимости Украины – это было бы знаковое культурное событие для всего региона и уважение к той образовательной работе, которая ведётся не один десяток лет!, - написал Владимир Алексеев.

Напомним, Дом офицеров флота в Николаеве не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.