Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, отвечая на вопрос «Украинской правды» в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости рассказал о своем видении национальной идеи Украины.

— Дискуссия о «национальной идее» напоминает мне поиск цветка папоротника. Никто не видел, как цветет растение, и никто еще не нашел скрижалей, на которых выгравировано нашу национальную идею. Ее можно выписать в законе, внедрить президентским указом или запатентовать как изобретение Академии наук. Впрочем, пока ученые, политики, журналисты ломали копья и срывали голос, национальная идея сложилась естественным путем. Это — свобода, права человека, независимость и благосостояние, которые в полной мере будут гарантированы только тогда, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, — отмечает Петр Порошенко.

— Наша национальная идея — это идея украинского-европейская. Самые свежие опросы общественного мнения показали рекордную поддержку украинцами вступления в ЕС и Североатлантического альянса. Но от Советского Союза Европейский Союз и отличается именно тем, что там не ходят строем. Поэтому остальные имеют естественное законное право не соглашаться с такой формулировкой национальной идеи. Но выбор большинства очевиден, и вектор движения неизменный. Моя формула такова. Построение развитого, сильного, комфортного, национального, европейского государства с обществом ответственных граждан, — отмечает Петр Порошенко.

«Развитая» — значит, свободная рыночная экономика и современный научно-технологический уровень.

«Сильная» — это армия и специальные службы, которые способны гарантировать национальную безопасность.

«Комфортная» — страна, где уважают частную собственность, придерживаются прав и свобод.

«Национальная» — мы сотни лет были безгосударственной нацией, нашу идентичность уничтожали, а культурно-историческое наследие разворовывали; миссия наших поколений — восстановить утраченное, сохранить приобретенное и передать это детям и внукам.

«Европейская» — мы всегда были частью цивилизации де-факто, сейчас имеем оформить это де-юре.

— Наконец, нации становятся успешными только тогда, когда граждане чувствуют свою ответственность за выбор, за действия и бездействие. Аморфность же и патернализм приводят к «какая разница». Только сознательный гражданин способен в критический момент поставить интересы собственной страны над личными, — резюмирует Петр Порошенко.

Ранее народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что окружение президента Владимира Зеленского обрушило его рейтинг отсутствием реальных действий для консолидации украинского общества и давлением на оппонентов, ценности и язык.