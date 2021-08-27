В Госаудитслужбе рассказали, что в Больнице скорой медицинской помощи Николаева перечислили двум частным компаниям 379 тысяч гривен за услуги компьютерной томографии, которые пациентам не оказывали.

Об этом говорится в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

В документе указано, что в журналах регистрации амбулаторных пациентов больницы отсутствуют записи о направлении и результатах обследования пациентов методом компьютерной томографии, При этом, в медицинских картах пациентов также отсутствует запись о выводах проведения обследования.

Аудиторы выяснили, что фирма «Ф–1», которая в течение 2019 года сдавала больнице в аренду компьютерный томограф, получила от медучреждения 29,9 тысяч гривен за оказанные 49 услуг. Однако, как сказано в документе, в Акте приёма-сдачи услуги отсутствуют данные о пациентах и даты проводимых обследований.

Помимо этого, указывают аудиторы, фирма «Медицинский Центр АРТ», которая сдаёт больнице в аренду компьютерный томограф с декабря 2019 года, получила оплату за услуги компьютерной томографии ургентным пациентам, предоставление которых документально также не подтверждено.

— Вследствие внесения недостоверных данных в первичные документы в течение 2019 года – января, февраля 2021 года КНП «Городская больница скорой медицинской помощи» Николаевского горсовета безосновательно перечислила средства за фактически не оказанные услуги компьютерной томографии ургентным пациентам, что привело к лишнему их перечислению ООО «Ф–1» на сумму 132,6 тысяч гривен и ЧП «Медицинский Центр АРТ» 246,75 тысяч гривен, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что компьютерный томограф, который за деньги госбюджета по президентской программе был приобретен для николаевской БСМП, хотят передать в больницу № 4.

Напомним, в 2018 году общественный резонанс вызвала просьба горздрава выделить из бюджета деньги, чтобы заплатить частной фирме за исследования, вместо того, чтобы купить в БСМП томограф.

Перед этим депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко возмутился тем, что в проекте бюджета Николаева на 2018 год не предусмотрено приобретение компьютерного томографа для городской Больницы скорой медицинской помощи.

Тогда же главный врач Больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов заявил, что медики продолжают пользоваться услугами частного томографа вместо закупки своего из-за выгоды.