Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской.
Об этом сообщает сайт президента Беларуси.
По его словам, украинцы — «это наши люди», как бы «себя там не позиционировал ваш президент».
— По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества, — говорится в сообщении.
Александр Лукашенко считает, что «Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей».
До этого Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.
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Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской.
Об этом сообщает сайт президента Беларуси.
По его словам, украинцы — «это наши люди», как бы «себя там не позиционировал ваш президент».
— По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества, — говорится в сообщении.
Александр Лукашенко считает, что «Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей».
До этого Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.