Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По его словам, украинцы — «это наши люди», как бы «себя там не позиционировал ваш президент».

— По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества, — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко считает, что «Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей».

До этого Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.