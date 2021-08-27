Венский суд вынес бывшему вице-канцлеру Австрии Кристиану Штрахе приговор в деле о коррупции — год и три месяца лишения свободы условно.

Об этом передает Süddeutsche Zeitung.

Политику инкриминировали то, что он поспособствовал получению льгот для владельца клиники за пожертование в размере 10 тысяч евро для фонда своей партии. Во время процесса выяснились подробности о втором донате — его сумма не превысила 2 тысячи евро.

Кристиан Штрахе был вынужден оставить свой пост из-за общественного давления два года назад, когда всплыло видео, на котором он договаривался с доверенным лицом российского олигарха – «‎племянницей»‎.

Spiegel и Sueddeutsche Zeitung передавали, что разговор проходил перед выборами в автрийский парламент в 2017 году на вилле на Ибице.

Женщина, которую пресса идентифицировала как предпринимательницу Алену Макарову, предлагала Штрахе финансовую опору накануне выборов в обмен на помощь в бизнесе.

Напомним, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за обвинений в коррупции, обнародованных местными медиа.