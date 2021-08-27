Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится не менее 20 лет. По мнению министра, такие заявления эстонского лидера неуместны.

Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал в этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений, — сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД.

— Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.