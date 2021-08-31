Боевики Талибана веселятся и празднуют получение полного контроля над страной: в воздухе слышатся импровизированные салюты из очередей в небо.

Об этом пишет US news.

Последние американские самолеты исчезли в небе над Кабулом сегодняшней ночью. При этом, они сумели спасти из рук талибов десятки тысяч людей.

— Последние пять самолетов улетели, все кончено. Я не могу выразить свое счастье словами, — рассказал журналистам рядовой боец талибов.

В Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, объявил о завершении самой продолжительной войны в Америке.

— Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость, — заявил рано утром во вторник официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Теперь «Талибан» контролирует весь Афганистан, за исключением горной провинции Панджшер, где несколько тысяч местных бойцов и остатки разрушенных сил безопасности Афганистана пообещали оказать им сопротивление. Талибан заявляет, что ищет там мирного решения.

Генерал Фрэнк Маккензи сказал, что талибы «значительно помогли» организовать воздушную перевозку, но в ближайшие дни у них возникнут трудности с обеспечением безопасности Кабула, не в последнюю очередь из-за угрозы, с которой они столкнутся со стороны ИГИЛ. Во время своего наступления талибы освободили боевиков ИГ из тюрем, увеличив их ряды до примерно 2000 человек.

— Теперь они смогут пожинать то, что посеяли, — уверен офицер США.

Напомним, представитель «Талибана» осудил США за то, что они не проинформировали их заранее об ударе беспилотника, заявив, что удар с воздуха повлек жертвы среди гражданских лиц.